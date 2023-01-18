شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يقتل 25 إرهابيا فى منطقة تابعة لمحافظة "شبيلى الوسطى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الجيش الصومالى وجهاز الأمن والمخابرات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية عسكرية مشتركة أدت إلى مقتل 25 إرهابيا من مليشيات الخوارج فى منطقة "حوادلى" التابعة لمحافظة شبيلى الوسطى.

وأوضح الجيش - في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية جرت في مزرعة (شيخ قاسم)، وخاصة في قرية (طغحو) الواقعة في منطقة (حوادلي)، وخلال العملية تم العثور على أسلحة ومركبات عسكرية فر منها العدو الإرهابي".

وأشار الضباط الذين قادوا العملية إلى أن العملية العسكرية ضد الإرهابيين ما زالت مستمرة في منطقة "حوادلي" ومحيطها.