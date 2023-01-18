شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة إلى دولة شقيقة تتسبب فى فصل نائب بالبرلمان الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع "رؤيا" الإخبارى الأردنى، بأن مجلس النواب الأردنى أن مجلس النواب قرر فصل النائب محمد عناد الفايز من المجلس.

وبحسب موقع "رؤيا"، صوت 92 نائبا على قرار فصل النائب محمد عناد الفايز من أصل 110 حضروا الجلسة.

جاء ذلك في اجتماع مغلق عقدته اللجنة القانونية اليوم الأربعاء، قبيل انطلاق الجلسة تحت قبة البرلمان.

وكان الفايز وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى إحدى الدول الشقيقة اعتبرها النواب مسيئة للعلاقات بين البلدين.

وطالبوا بتحويل القضية إلى اللجنة القانونية بوصفها لجنة سلوك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النائب.