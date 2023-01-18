شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: نتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات الدولية لبناء شراكات استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للراغبين فى الاستثمار لما لديها من طاقات وإمكانيات كبيرة مقارنة بالدول الأخرى، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات الدولية لبناء شراكات استراتيجية.

وأوضح المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء، أن رشيد التقى في مقر إقامته بدافوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للموانئ العالمية سلطان أحمد بن سلمان، والعضو المنتدب للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سهيل البنا .

وأضاف الرئيس العراقي أن البنى التحتية في العراق تأثرت بشكل كبير جراء الحروب والصراعات التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، مؤكدا عزم الحكومة الحالية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي المتنامي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة دبي للموانئ العالمية أن العراق غني بموارده الطبيعية وموقعه الاستراتيجي كونه معبرا حيويا لشحن البضائع عن طريق ميناء أم قصر ومن ثم تركيا وغيرها من الدول، موضحا أن هذا العمل يوفر فرصا كبيرة للعراق الذي يعد سوقا ضخمة،

وأعرب عن رغبته بإنشاء مناطق صناعية كبرى في العراق حيث تتوافر الفرص الاستثمارية، كما عبر عن سعادته بالتطور الذي يشهده العراق خاصة في إقليم كردستان .