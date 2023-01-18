شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل ضابط وفرد أمن جراء هجوم لمسلحين قرب نقطة تفتيش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وفرد أمن جراء هجوم من قبل مسلحين مجهولين قرب نقطة تفتيش فى محافظة كركوك.

وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن دورية تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين قرب نقطة تفتيش على الطريق الحولى - السليمانية في محافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل ضابط وفرد أمن.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء، ضبط مخزن للمتفجرات يحتوي على 29 عبوة ناسفة فى محافظة كركوك.