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العراق: مقتل ضابط وفرد أمن جراء هجوم لمسلحين قرب نقطة تفتيش فى كركوك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وفرد أمن جراء هجوم من قبل مسلحين مجهولين قرب نقطة تفتيش فى محافظة كركوك.

وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن دورية تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين قرب نقطة تفتيش على الطريق الحولى - السليمانية في محافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل ضابط وفرد أمن.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء، ضبط مخزن للمتفجرات يحتوي على 29 عبوة ناسفة فى محافظة كركوك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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