شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: مجلس النواب الليبى هو السلطة التشريعية الوحيدة فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على شرعية المجلس كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن صالح خلال لقائه مع القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ليزلي اوردمانً بمدينة بنغازي الليبية، تأكيده على ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين كافة المناطق الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق بأن اللقاء استعرض خلاله مستجدات الأوضاع في ليبيا وما قام به مجلس النواب في سبيل تجاوز هذه المرحلة والوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إن مجلس الدولة سلطة استشارية وليست تشريعية، متابعا: نتطلع لإجراء الانتخابات العامة في وقت واحد.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الليبيين يحتاجون إلى سلطة تنفيذية، مشيرا إلى أنه يجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبى، أن منظمة الأمم المتحدة عليها احترام الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة الخبراء لبحث حلول للأزمة الليبية .