شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يبحث التعاون المشترك مع بطريرك الكلدان الكاثوليك فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وفد الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين مع بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق، الكاردينال مار لويس ساكو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر قيم الحوار والتعايش المشترك.

و أكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية في نشر قيم التسامح والمواطنة الكاملة والتعايش الإنساني، مشيدًا بالدور الوطني لمسيحيي العراق؛ باعتبارهم جزءًا أصيلًا من مكونات الشعب العراقي.

من جانبه، أعرب الكاردينال ساكو عن تقديره الكبير لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبرأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في نشر قِيَمِ الحوار والتعايش السلمي، مؤكدًا أن العلاقة القوية التي تجمع فضيلة الإمام الطيب وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، من شأنِها أن تذلِّل كثيرًا من الصعاب من أجل صناعة سلامٍ حقيقيٍّ تنعمُ به البشرية جمعاء.

ويزور وفدٌ من الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين جمهوريةَ العراق يلتقي خلالها عددًا من القيادات والمرجعيَّات الدينية والمجتمعية، كما يزور عددًا من المدن العراقية في مقدمتها بغداد والنجف وآربيل؛ وذلك بهدف تحقيق التواصل الفعَّال مع كافة مكونات الشعب العراقي.