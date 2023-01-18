شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدينة فرنسية تطلب من مادونا إعارتها لوحة بـ1.3 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طلبت رئيسة بلدية مدينة أميان بشمال فرنسا من المغنية الأمريكية مادونا إعارة المدينة لوحة تبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار.

اللوحة التي تعود للقرن التاسع عشر فُقدت أثناء الحرب العالمية الأولى، ويُعتقد أن مادونا قد تكون اشترتها، إذ تطلب المدينة استعارتها لمساعدتها على أن تصبح عاصمة الثقافة الأوروبية.

وكانت لوحة "ديانا وأُنديميون" للرسام جيروم مارتن لانجلوا، التي تصور الإلهة الرومانية ديانا وهي تنظر بشغف للشاب الوسيم أُنديميون، ضمن معروضات متحف أميان لكنها فقدت بعدما قصفت ألمانيا المدينة في 1918.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو الفرنسية" أن اللوحة، أو واحدة تشبهها طبق الأصل، عُرضت للبيع في مزاد بنيويورك عام 1989 واشترتها مادونا مقابل 1.3 مليون دولار.

وتنافس مدينة أميان، مسقط رأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2028.

وقالت بريجيت فاور رئيسة بلدية أميان في مقطع مصور نُشر على موقع فيسبوك: "لا نشكك بأي حال في مشروعية استحواذك لكننا مرشحون للقب عاصمة الثقافة الأوروبية في 2028. لذا أود بهذه المناسبة، هذا العام، أن نستعير لوحتك".

