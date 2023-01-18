شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو لاستمرار تماسك المجتمع الدولى فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، الثلاثاء لمنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، أهمية بقاء المجتمع الدولي متماسكاً ضد الإرهاب.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء الثلاثاء عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، قوله إن "الأعرجي استقبل بمكتبه، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، وتناول اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".



وأكد الأعرجي أهمية بقاء المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب بكل أشكاله، معلنا أن دعم حكومة محمد شياع السوداني مهم لنجاحها، لاسيما في ملفي الكهرباء والطاقة.



وأشار المسئول العراقي إلى أن حكومة بلاده نجحت حتى الآن في تنفيذ برنامجها الحكومي وفق التوقيتات المحددة، وهي ماضية بالعمل على تنفيذ ما وعدت به.



بدوره، أكد منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك :"دعم بلاده لحكومة السودانى ، وإجراءاته منذ تسلمه مهام المسؤولية"، وقال: "الولايات المتحدة، تدعم أولوية ملفي الخدمات والكهرباء، وانفتاح رئيس مجلس الوزراء على محيطه الإقليمي والدولي".



وأضاف أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم"، وأن وجود القوات الأجنبية في العراق هو لتقديم الاستشارة والتدريب.