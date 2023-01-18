الرئيس الصومالي يعلن استئناف العملية العسكرية الواسعة للقضاء على الإرهابيين بجنوب البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على فلول الميليشيات الإرهابية بجنوب البلاد.



جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الصومالي إلى مدينة "بيدوا" المقر المؤقت لحكومة إقليم جنوب الغرب، عقب انطلاقة مؤتمر حول المصالحة بولاية جنوب الغرب، حيث أكد الرئيس الصومالي أن ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة هي العدو الوحيد لبلاده وشعبه، ويجب تضافر القوى للقضاء على الإرهابيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.



وأضاف الرئيس الصومالي أن الوجه الثاني للعمليات العسكرية سينطلق من ولاية جنوب الغرب التي جهّزت كافة القوات المحلية للتحرك مع الجيش الصومالي صوب معاقل فلول المتمردين، والعمل على استعادة المناطق الريفية التي يسيطر عليها الميليشيا، منوها بأن هناك مساعي كبيرة من أجل فتح الممرات الآمنة بين العاصمة مقديشيو والمدن الأخرى بولايتي جنوب الغرب وجوبالاند.