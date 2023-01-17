شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: برى يدعو لجلسة نيابية بعد غد لانتخاب رئيس جديد للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة نيباية بعد غد الخميس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذى انتهت ولايته فى 31 أكتوبر الماضى، بعد 6 سنوات قضاها فى السلطة.

ويعيش لبنان منذ أكثر من شهرين ونصف في فراغ رئاسي بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 10 جلسات عقدت بدء من 29 سبتمبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الماضي، ولم تسفر الانتخابات فيها عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على النصاب اللازم للفوز والمقدر بـ 86 صوتا من بين أصوات 128 نائبا في المجلس بالجولة الأولى للانتخاب، فيما لم تعقد في أي من الجلسات جولة ثانية للتصويت والتي يتطلب الفوز فيها الحصول على 65 صوتا فقط.

ورغم ان الدستور اللبناني نص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية حال الفراغ الرئاسي إلى مجلس الوزراء مجتمعا، إلا أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لم تستطع تعويض غياب الرئيس بسبب الخلافات السياسية حول صلاحية الحكومة في ممارسة اختصاصات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة وتمارس مهام تصريف الأعمال.

