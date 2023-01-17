شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

واحتجزت قوات الاحتلال هويات جميع المصلين الوافدين لأداء صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى.



وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 20 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 10 مواطنين في مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 4 شبان من محافظة جنين في الشمال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة سلواد برام الله بوسط الضفة، و3 من بيت لحم، فيما جرى اعتقال طفل من مدينة "القدس" المحتلة.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 4 شبان فلسطينيين من بلدتى قباطية وبرقين جنوب غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.