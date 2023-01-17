شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: تصفية 21 إرهابيا وتحرير 3 مدن رئيسية من "الخوارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الصومالى من تصفية 21 من عناصر مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "حودلى" بمحافظة شبيلى الوسطى، وذلك خلال تصديه هجوما إرهابيا غادرا شنته المليشيات على قاعدة للجيش فى المنطقة.

وأشار قائد الجيش الصومالى العميد أدوا يوسف راغى - فى تصريح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إلى مقتل 5 من جنود الجيش الصومالي بينهم ضابط خلال التصدي للهجوم الإرهابي، لافتا إلى أن الجيش حاليا يعمل على تعقب فلول مليشيات الخوارج التي فرت من الموقع.

وفي سياق متصل، نجح الجيش الصومالي في تحرير 3 مدن رئيسية من فلول مليشيات الخوارج دون مواجهات تذكر، وهي حررطيري، وغلعد، وعيل طيري والتي تتبع ولاية غلمدغ.