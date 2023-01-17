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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انقطاع الحيض من المشاكل الصحية التي يمكن أن تواجه بعض النساء، ولها عدة أسباب.

باحثون: انقطاع الحيض قد يرجع إلى أسباب نفسية

وذكرت مجلة “Woman’s Health” أن أسباب انقطاع الحيض منها ما هو طبيعي ولا يدعو للقلق، ومنها ما ليس طبيعيا ويدق ناقوس الخطر.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة المرأة أن الأسباب الطبيعية لانقطاع الحيض تتمثل في حدوث الحمل أو بداية مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).

أما الأسباب غير الطبيعية لانقطاع الحيض فتتمثل في القصور الوظيفي للغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض داء السكري أو السِمنة المفرطة أو الإفراط في ممارسة الرياضة أو الحمية الغذائية القاسية أو الأورام.

كما قد يرجع انقطاع الحيض إلى أسباب نفسية مثل التوتر النفسي المستمر أو الاكتئاب.

وعلى أية حال أوصت المجلة باستشارة الطبيب في حال انقطاع الحيض على مدار 3 دورات شهرية، لا سيما إذا كان انقطاع الحيض مصحوبا بأعراض أخرى مثل آلام أسفل البطن وآلام في الثدي وآلام أثناء الجماع، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انقطاع الحيض والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

تعد مرحلة انقطاع الطمث صعبة في حياة المرأة، حيث تواجه خلالها العديد من المتاعب الصحية الجسدية والنفسية.

ويمكن مواجهة هذه الصعوبات من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء.

وقال الدكتور كلاوس دوبيك، إنه في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس) تتوقف المبايض تماما عن إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية، ومن ثم تطرأ تغيرات كثيرة على الجسم.

وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أن نقص الهرمونات الجنسية الأنثوية في مرحلة انقطاع الطمث يؤدي إلى بعض المتاعب الصحية مثل صعوبات النوم وترقق الجلد والتقلبات المزاجية ونوبات التعرق وضمور العضلات وهشاشة العظام والهبّات الساخنة (ارتفاع درجة حرارة الجسم).

وأضاف دوبيك أنه يمكن مواجهة صعوبات النوم من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء كاليوجا والتأمل من أجل الشعور بالراحة والهدوء، ومن ثم التمتع بنوم هانىء.

كما ينبغي الابتعاد عن الوجبات الدسمة مساء؛ حيث إنه من الأفضل عدم تناول الطعام بعد الساعة 18، وذلك بغرض تجنب مشاكل الجهاز الهضمي، التي تسلب النوم من العين.

ولتجنب الهبّات الساخنة ونوبات التعرق ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الحريفة، وكذلك لا يجوز شرب القهوة مساء، على أن يتم شربها باعتدال نهارا.

ولمواجهة ضمور العضلات وهشاشة العظام ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة،

ومن الأفضل الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، إضافة إلى التغذية الصحية الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، لا سيما فيتامين D والكالسيوم.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة كاترين شوديج إلى أن المرأة غالبا ما تعاني في مرحلة انقطاع الطمث من جفاف المهبل أيضا، ما يسبب لها آلاما أثناء الجماع، وهو ما يمكن مواجهته من خلال مستحضرات الكريم والجل المحتوية على حمض الهيالورونيك.

وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية أنه إذا لم تفلح هذه المستحضرات في مواجهة الجفاف، فيمكن حينئذ اللجوء إلى الكريمات والجل والأقماع المحتوية على هرمون الإستروجين، والتي يجب أن يصفها الطبيب.

قدم خبراء العناية بالبشرة بعض النصائح لتجاوز فترة انقطاع الطمث بسلامة، والتي تعاني فيها البشرة من خلل الهرمونات شأنها شأن الجسم كله.

وقال خبراء مجلة "فرويندين" الألمانية، إن العديد من التغييرات تحدث في الجسم أثناء فترة انقطاع الطمث؛ حيث يتناقص إنتاج هرموني الأستروجين والبروجسترون، مما يؤثر على الآلية التي تنظم درجة حرارة الجسم، ومن الآثار المترتبة على ذلك جفاف البشرة وفقدان نضارتها وظهور التجاعيد.

ولتجنب هذه الأعراض أوضحت المجلة الألمانية إنه يجب تغيير نمط العناية ليتناسب مع هذه المتغيرات؛ حيث أثبتت الدراسات أن مستحضرات التجميل المناسبة يمكنها تقليل هذه الأعراض؛ ومن المواد الفعالة لهذا الغرض:

البروكسيلان

يعزز البروكسيلان من بنية البشرة في طبقاتها الثلاثة مع منح البشرة المزيد من الحجم والثبات.

حمض الهيالورونيك

يعتبر حمض الهيالورونيك من المكونات الطبيعية للبشرة، لكن إنتاج الجسم نفسه منه ينخفض بشكل ملحوظ خلال فترة انقطاع الطمث، ومن ثم فإن إمداد الجسم به مرة أخرى يساعد على ترطيب البشرة واستعادة نضارتها ونعومتها.

الجلسرين

يخفف الجلسرين من الشعور بالشد والتخلص من جفاف الجلد.

فيتامين C

يساعد فيتامين C على تحييد الجذور الحرة، التي تهيج الجلد ويقلل من ظهور البقع الصبغية.