شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحذر.. الأغذية التي تعزز فرص الشيب المبكر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف خبراء التغذية أن هناك بعض الأغذية تعزز فرص الشيب المبكر، على رأسها السكر الصناعي.

يأتي ذلك نظرا لأن السكر الصناعي يمنع امتصاص الفيتامينات والعناصر المغذية الأخرى، مما يؤثر بالسلب على صحة الشعر، وفق المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا.

وعن السر في ذلك، أوضح المركز الألماني أن السكر الصناعي يقيد وظيفة فيتامين E المهم لصحة الشعر بصفة خاصة، مشيرا إلى ضرورة الإقلال من السكر الصناعي واستبداله بالمحليات الطبيعية كعسل النحل.

وأضاف المركز أن محسنات النكهة مثل الجلوتامات تحدث خللا بعملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يمهد لشيخوخة الشعر.

ولمواهة المشكلة، نصح المركز بالاعتماد على الوجبات الطازجة والاستغناء عن الوجبات الجاهزة قدر الإمكان.

وأشار المركز إلى أن الصبغات الصناعية وكذلك المواد الحافظة والمواد المضافة الأخرى تلحق الضرر ببنية الشعر. لذلك من الأفضل تجنب الأطعمة ذات الألوان الزاهية مثل تلك الموجودة غالبا في قسم الحلويات.

يعتبر تساقط الشعر من المشاكل التي تداهم الرجال والنساء على حد سواء.

وعن أسباب هذه المشكلة، قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا إنه إلى جانب العوامل النفسية والوراثية قد يرجع تساقط الشعر إلى أسباب عضوية أيضا، أبرزها أمراض الأمعاء مثل عدم تحمل الأغذية، وذلك لأن الأمعاء مسؤولة عن امتصاص المعادن والفيتامينات من الغذاء وإمداد أعضاء الجسم بها، ومنها بصيلات الشعر.

وأضاف المركز الألماني أن تساقط الشعر قد يرجع أيضا إلى أمراض الغدة الدرقية والتقلبات الهرمونية في فترة الحمل أو مرحلة انقطاع الطمث، بالإضافة إلى أمراض الحمى وتناول أدوية معين مثل حاصرات بيتا والأدوية المسيلة للدم.

ومن الأسباب العضوية الأخرى لتساقط الشعر سوء التغذية الناجم عن اتباع حمية غذائية قاسية أو اتباع نظام غذائي غير صحي.

ولإمداد الشعر بالعناصر المغذية، التي تساعد على نموه، ينبغي تناول منتجات الحبوب الكاملة؛ كونها غنية بالحديد والزنك وفيتامينات B، وكذلك اللحوم؛ كونها غنية بالحديد والزنك والبروتينات والأحماض الأمينية عالية القيمة.

تعاني كثير من النساء من الشعر الخفيف أو المتساقط، لأسباب بعضها جينية والبعض الآخر نتيجة سوء التعامل مع الشعر.

يقدم موقع "ريل سيمبل" الأمريكي، في التقرير التالي، حلولا للشعر الخفيف، وطريقة التعامل معه.

1- لا تستخدمي كثيرا من المنتجات

من المغري استخدام منتجات متنوعة من الصيدلية لزيادة حجم الشعر، لأن الشعر الخفيف لا يبدو جيدًا عند تصفيفه، ولكن استخدام الكثير من المنتجات على شعرك يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث أن تراكم المواد الكيميائية على فروة الرأس قد يعوق نمو الشعر إذا لم يتم تنظيفها جيدًا وباستمرار.

2- لا تكثري من استخدام الشامبو



يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الشامبو الجاف إلى تراكم المنتج على فروة رأسك، كما يشير دكتور الجلدية بهانوسالي.

ويقول الطبيب إنه إذا قمت برش القليل من الشامبو الجاف على الشعر يمتد مفعوله لأيام، ورغم ذلك تكثر السيدات من استخدامه مما يسبب تراكمه على فروة الرأس ومنع نمو الشعر.

3- لا تهملي فروة رأسك

من المهم إعطاء الأولوية لصحة فروة رأسك لأنها مصدر كل نمو الشعر.

ويوصي مارتي هاربر، مصفف شعر مشاهير هوليوود، بتقشير أسبوعي لفروة الرأس من أجل زيادة تدفق الدم، وتنظيف فروة الرأس، والسماح للشعر بالتنفس والنمو.

4- لا تربطي شعرك

تميل كثير من النساء إلى تقليد تسريحات شعر نجمات هوليوود مثل أريانا جراندي وبيلا حديد، حيث تعشق النجمتان ربط شعرهن للخلف بقوة، ما قد يسبب نحول الشعر في مقدمة الرأس وتساقطه، والشعور بألم في فروة الرأس.

وينصح خبراء الشعر بتجنب تصفيفات الشعر هذه تمامًا، مهما كانت مغرية، لأنها تضر الشعر أكثر مما تفيده.

5- اهتمي بالطعام

يتأثر الشعر ونموه بشدة بالوراثة، ولكن قد يحدث ترقق الشعر أيضًا إذا لم تحصل السيدة على العناصر الغذائية الصحيحة.

ينصح أطباء الجلدية دومًا بتناول الأطعمة الكاملة وتناول المكملات الغذائية عالية الجودة التي تساعد الجسم على التمتع بشعر وبشرة صحية.

وحاولي قدر الإمكان الابتعاد عن مسببات التوتر، لأنه من أسباب تساقط الشعر أيضًا.