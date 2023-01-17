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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن كثيرين لا يزالون إلى الآن حذرين من أكل الدهون. البعض يخشى من السعرات الحرارية التي تحتويها والبعض الآخر من تأثيرها السلبي في عمل القلب.

حقائق وأوهام عن الفوائد الصحية للدهون.. ما هي؟

ويوضح مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني لماذا الدهون ضرورية للجسم. مشيرا إلى ضرورة تمييز الدهون المفيدة عن تلك الضارة.

ويضيف، أخطر أنواع الدهون، الدهون المتحولة (المارغرين، الوجبات السريعة، الحلويات وبعض الأطعمة المصنعة). لأن هذه الدهون هي بالذات تلك التي تسبب مشكلات في عمل القلب والأوعية الدموية وتسبب السمنة واضطراب عمل منظومة الغدد الصماء.

ويقول: "الدهون المتحولة، هي الدهون الموجودة في المعجنات والنقانق. وهي ناتجة عن عملية هدرجة الزيوت النباتية. وهذه الدهون تعطي المعجنات طعما ونظارة. ولكنها بصراحة ضارة للجسم".

ويضيف، هناك نوعان من الدهون غير المشبعة: الدهون غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة، وهي تؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية، ويمتصها الجسم بسرعة.

والزيوت النباتية (زيت السمسم وغيره) وبعض المكسرات والبذور غنية بالدهون غير المشبعة. أما زيت الزيتون والأفوكادو وبعض المكسرات وزبدة الفول السوداني فغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة.

ويضيف، يعلم الجميع عن فوائد أوميغا-3. هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة موجودة في الأسماك الدهنية. كما توجد في بذور الكتان المطحونة والجوز.

ووفقا له، من الضروري إضافة المنتجات المحتوية على الدهون غير المشبعة إلى النظام الغذائي اليومي، لأنها تجلب الفائدة للجسم.

أكدت دراسة حديثة أن تناول الدهون الغير المشبعة بدلا من الكربوهيدرات من شانه ان يساهم في خفض خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدراسة أن استبدال الكربوهيدرات والدهون المشبعة بتلك الدهون الصحية (الغير المشبعة) يساعد في خفض مستويات السكر في الدم ويحسن القدرة على التحكم بالأنسولين.

استهدفت الدراسة نحو 4660 شخصا بالغا، وتم إعطاؤهم وجبات تحتوي على انواع وكميات مختلفة من الكربوهيدرات والدهون، وقام الباحثون بفحص تأثير هذه الانواع والكميات على العمليات الايضية في الجسم، وبالأخص كيف تقوم الدهون بأنواعها المختلفة والكربوهيدرات بالتأثير على تطور الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تناول الطعام الغني بالدهون الغير المشبعة ترك اثارا ايجابية على التحكم بمستوى الغلوكوز في الدم مقارنة بالأغذية الغنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات.

وأكد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها من شأنها حث الأشخاص على تناول الدهون الصحية وعدم الخوف منها، فهي تعود بالفائدة على صحتهم، وهذا النوع من الدهون ضروري جدا للجسم، إذ يعد مصدرا للطاقة وللعديد من الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتامين A "أ" و"د" و"إي" و"ك"، كما إنه ا مصدر للأحماض الدهنية الاساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها.

وتتمثل الدهون غير المشبعة في "الأوميغا 3" و"الأوميغا 6" التي تتواجد في مصادر غذائية عدة مثل الزيوت النباتية والأسماك الزيتية كالسلمون والسردين والمكسرات وأيضا في بعض أنواع الخضروات والفواكه مثل الأفوكادو وجوز الهند.

أعلنت الدكتورة إيرينا كالينينا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية الروسية، أن الفستق والبقدونس والفلفل الحلو مفيدة لصحة العيون.

وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن الإشعاع الصادر من شاشات أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والهواتف الذكية، يؤدي إلى إتلاف خلايا شبكية العين. وأن مركبات اللوتين والزياكسانثين والميزو-زياكسانثين الموجودة في هذه المنتجات، تساعد على حماية الرؤية.

وتقول: "تنتمي جميع هذه المركبات إلى مجموعة الكاروتينات - وهي أصباغ عضوية طبيعية لا ينتجها الجسم. لذلك يمكن تجديد احتياطياتها فقط من تناول بعض الأطعمة أو مركبات الفيتامينات".

ووفقا لها، يوجد اللوتين والزياكسانثين بنسبة عالية في السبانخ والفلفل الحلو والريحان والبقدونس والجرجير، والبازلاء والفستق واليقطين.

وتضيف: تناول 18 غم من زيت الزيتون يزيد من امتصاص الكاروتينات من 5 إلى 20 بالمئة.