شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يسيطر على منطقة تابعة لمحافظة "جلجدود" وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجيش الصومالى اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، فى السيطرة على منطقة "عيل طير" التابعة لمحافظة جلجدود، وسط البلاد.

وأكد وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية - أن "الجيش تمكن من تحرير منطقة (عيل طير) من فلول مليشيات الخوارج بالتعاون مع المقاومة الشعبية"، موضحا أن "اليوم يمثل فرحة أخرى للشعب وهزيمة ساحقة لمليشيات الخوارج بتحرير منطقة (عيل طير)".

وكان الجيش الصومالي قد نجح - أمس - في السيطرة على منطقة (حرر طيري)، الواقعة جنوبي محافظة مدغ، ومدينة غلعد التابعة لمحافظة جلجدود.

