شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: الحوثيون يحرمون اليمن من مصادر الدخل.. والحكومة تتحلى بضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، جماعة الحوثى إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمنى.

وقال ميلز ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي تحرم الحكومة اليمنية من مصادر الدخل، ما يؤثر على اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية تتحلى بضبط النفس.

وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج قد رحب - في وقت سابق - بتكثيف المحادثات للتوصل إلى هدنة جديدة، داعيا أطراف النزاع إلى تمديد فترة الهدوء النسبي.

