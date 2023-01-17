شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يدين الهجوم الإرهابي بالقرب من الخارجية الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.