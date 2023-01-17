شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد ضرورة إعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة إعادة تحريك عملية السلام باعتبارها أولوية دولية، وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.



جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، منسق شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك.



وتناول اللقاء، الذي حضره ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والأزمات التي تشهدها المنطقة ودعم جهود الاستقرار فيها، ومشروعات التعاون الإقليمي.



وبحث الجانبان الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي، والتأكيد على ضرورة العمل على التصدي لكل ما يهدد الأمن والسلم العالميين.



حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وعن الجانب الأمريكي كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين وعدد من المسؤولين.