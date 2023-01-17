شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وجامبيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك لخدمة العمل الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مع وزير الشؤون الدينية الجامبي شريف أبا سانيانج، سبل التعاون المشترك لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بأحوال المسلمين في جمهورية جامبيا، حيث أكد الدكتور آل الشيخ، أن المملكة تولي خدمة الإسلام والمسلمين جل عنايتها وتبذل كل ما في وسعها اتساقاً مع ريادتها للعالم الإسلامي.



من جانبه.. أعرب وزير الشؤون الدينية الجامبي عن شكر وتقدير حكومة بلاده لقيادة المملكة على الجهود التي تقدمها للإسلام والمسلمين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مبيناً أن المشاريع التي نفذتها المملكة أسهمت في تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لعموم الشعب الجامبي.



ونوه بالجهود التي تقدمها المملكة في العناية بالحرمين الشريفين وتقديم كل التسهيلات والخدمات المتميزة لقاصديهما من مختلف دول العالم، وخدمة كتاب الله الكريم، ونشر الدعوة إلى الإسلام الوسطي في مختلف بقاع الأرض.