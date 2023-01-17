شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. إحباط تهريب طنين من المخدرات عبر قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت أجهزة الأمن في مصر من إحباط محاولة عناصر إجرامية لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تزن أكثر من طنين، عبر قناة السويس.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان الإثنين، إنه "تم رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية اعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها، من أجل ترويجها لعملائهما، باستخدام سيارة "نقل قلاب" مُحمّلة بـ (الحجر السن)".

ونجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط أحد المتهمين، وهو سائق، فور استقلاله السيارة المشار إليها.

ولفت البيان إلى أن "عملية التفتيش أسفرت عن ضبط كمية من المواد المخدرة تزن أكثر من طنين "1650 كيلو جرامًا من البانجو، و250 كيلو جرامًا من الهيروين، و150 كيلو جرامًا من الحشيش"، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة السائق بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، وأقر بنقله للمواد المخدرة المضبوطة لحساب المتهم الهارب.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ23 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.