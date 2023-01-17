شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يلتقى برئيسة حكومة تونس لبحث مشاركة وفد بلاده فى المنتدى الاقتصادى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد مع كلّ من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العبّاسي مشاركة الوفد التونسي في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكّد قيس سعيد على ضرورة توضيح الوضع المالي والنقدي في تونس والذي لا يُمكن مقاربته على أساس الأرقام والنسب فحسب بل لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية في المقام الأول.



وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسيه " الإثنين" أن التوازنات المالية التي تنشدها كلّ الدول لا تقوم فقط على مقاييس المداخيل والمصاريف بل أيضا على قاعدة العدل الاجتماعي.