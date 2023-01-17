شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد قدرة قواته الأمنية على مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قدرة القوات الأمنية العراقية على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار المتحقق بفضل التضحيات الجسام التي قُدِمَت على أرض العراق.

وذكر مجلس الوزراء العراقي - في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني، مع مبعوث الرئيس الأمريكي ومنسّق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، والمنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوشتاين والسفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي.



وأضاف البيان أن اللقاء بحث مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي.



وأكد رئيس الوزراء العراقي -خلال اللقاء- حرص حكومته على فتح آفاق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة، بما يُؤمّن مصالح الشعب العراقي.



ومن جانبه، أكد ماكغورك، دعم واشنطن لإنجاح الحكومة الحالية، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد تنظيم "داعش"، مجددًا "التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الاستراتيجي، ودعم إصلاحات الحكومة العراقية في مجال الطاقة والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية".



وأضاف البيان أن "ماكغورك نقل ترحيب بلاده بمخرجات مؤتمر بغداد الثاني، وجهود تنمية مشروعات البنى التحتية المشتركة بين العراق ومحيطه، وترحيبها بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".