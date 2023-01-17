شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم جنوب "جنين" ويغلق حاجز مخيم "شعفاط" بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "يعبد"، جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وفي القدس المُحتلة، أغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم "شعفاط"، في الاتجاهين، ومنعت المواطنين من عبوره.



وفي محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة "حوارة"، الجنوبية.



وقال شهود عيان إن مُستوطنًا حاول دهس أحد الصحفيين خلال تغطيته الأحداث والاعتداءات.