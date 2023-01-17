شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأردن الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة في بلدة بولوبوردي بإقليم هيران وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.



وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية- في بيان، الاثنين، تضامن الأردن مع حكومة وشعب الصومال، وموقفها الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.



يشار إلى أن الجيش الوطني الصومالي كان قد أعلن، في وقت سابق، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي، وقع صباح اليوم، بمنطقة (هلغن) التابعة لمحافظة هيران.