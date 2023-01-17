شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تشارك في منتدى "دافوس" بعدد من اللقاءات الحوارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، وكل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2023) في سويسرا.



وذكرت الحكومة التونسية - في بيان، اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تشارك رئيسة الحكومة في عدد من الحلقات الحوارية التي تركز على جملة من المواضيع الاقتصادية الراهنة، كما ستجري عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الدول والحكومات والمؤسسات والهياكل المالية العالمية والمجموعات الاقتصادية الدولية ضمن فعاليات المنتدى التي تستمر حتي يوم الخميس المقبل.



ويشارك في النسخة الحالية من المنتدى عدد كبير من قادة الدول وكبار المسؤولين والخبراء في الشأن الاقتصادي، لبحث السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال، وكذلك التحديات الراهنة التي يشهدها العالم واستشراف الحلول المستقبلية لها، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بعد جائحة كورونا وتاثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.