شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في منطقة "هيران" الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من مبنى إداري في منطقة هيران في جمهورية الصومال، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وأكدت السعودية- بحسب بيان لوزارة الخارجية- موقفها الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).



يشار إلى أن الجيش الوطني الصومالي أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي، وقع صباح اليوم، بمنطقة (هلغن) التابعة لمحافظة هيران.