شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن تسلمه استجوابا برلمانيا موجها لوزير المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون اليوم عن تسلمه استجواباً من النائب جنان بوشهري، موجهاً لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان.

وقال السعدون في تصريح صحفي، لوكالة أنباء "كونا" الكويتية اليوم «أنه وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أرسلت نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من ثلاثة محاور إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، والأخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه سيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة.

وكانت النائب جنان بوشهري أعلنت اليوم عن تقدمها باستجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ، وذلك وفقا لأحكام المادتين ( 100 و101) من الدستور، ومواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ( 133، 134، 135) .

وأشارت إلى أن الاستجواب يتضمن 3 محاور :

المحور الأول: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

والمحور الثاني: صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية.

والمحور الثالث: الفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة.