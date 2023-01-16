شكرا لقرائتكم خبر عن صخور تتساقط على عقبة التوحيد بالسعودية دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط عدد من الصخور الضخمة نتيجة الأمطار، على عقبة التوحيد الرابطة بين النماص ومحافظة المجاردة بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو مادية.

ووفقا لموقع "العربية نت" ، أعلنت وزارة النقل السعودية بالتعاون مع الجهات الأمنية إغلاق "عقبة التوحيد" بمحافظة النماص مؤقتًا، داعية الوزارة الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات على منطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأكد أن المنطقة تشهد ضبابا مع تدنٍّ في الرؤية.

كما تشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب حتى العاشرة صباحا.

يشار إلى أن الساعات الماضية كانت شهدت أمطاراً غزيرة لحقها ضباب كثيف خيّم على أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.

ووفق السلطات، ستستمر هذه الموجة حتى العاشرة صباحاً.