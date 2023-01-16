شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم اجتماعا لمناقشة مقترح مصر حول المركز العربى للأبحاث الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، اجتماعاً للجنة العليا المعنية بوضع تصور متكامل ونطاق عمل المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، بمقر الأمانة العامة.

ويناقش الاجتماع المقترح المبدئي المقدم من وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية للخطة التنفيذية للمركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية.

وأوضحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (15) الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ56 التي انعقدت بتاريخ 24 مارس 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، الذى نص على :"تشكيل لجنة عليا تضم وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، ومن يرغب من ممثلي الدول العربية الأعضاء لمتابعة اعداد تصور فني ومالي متكامل ونطاق عمل المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية ، يعرض على مجلس وزراء الصحة العرب في دورته القادمة".

وأشارت أبو غزالة، إلى القرار رقم (666) الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية الـ 27 التي عقدت في يوليو 2016 بنواكشوط، الذي نصت فقرته الأولى على: "الترحيب بمبادرة جمهورية مصر العربية لإنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية"، كما نصت فقرته الثانية على: " تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية بوصفها الدولة مقدمة المشروع ومع الدول الراغبة في المشاركة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ".