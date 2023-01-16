شكرا لقرائتكم خبر عن الملاحة البحرية الألمانية تحذر من فيضان في بحر الشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والمسح البحري في ألمانيا مساء الأحد، تحذيرا من احتمال حدوث فيضان من بحر الشمال الألماني.

وأوضح المكتب أنه يتوقع ارتفاع منسوب المياه ليلا عند الساحل الفريزي الشرقي بمنطقة إلبه وفيزر بمقدار يتراوح بين متر إلى متر ونصف عن متوسط ارتفاع منسوب المياه. كما توقع المكتب أن يصل مقدار الارتفاع في منسوب المياه إلى نحو 5ر1 متر عند الساحل الفريزي الشمالي.

يذكر أنه يجري تعريف ارتفاع منسوب المياه بمقدار 5ر1 متر بأنه فيضان (عرام العواصف).