شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية تشدد على ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الأحد، ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينة أنه "تم خلال اللقاء بحث التطورات العامة على الصعيد الوطني وأهمية المضي في تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة، وخصوصا ما يتصل بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات المواطنين وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات لهم".

وأضافت، أنه "تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "استعداده للموافقة عليها فور ورودها وذلك للبدء بتنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتطوير الواقع الخدمي".

وأطلع رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، على نتائج زيارته إلى المانيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، كذلك أطر التعاون والمشاريع الاستثمارية مع الجانب الأوروبي في مختلف القطاعات وبالخصوص في مجال الكهرباء واستثمار الغاز والطاقة والمشاريع الأخرى المتعلقة بتطوير البنى التحتية.

وتابعت الرئاسة أن "اللقاء بحث المشاركة المرتقبة لرئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومساعي العراق لتعزيز علاقاته مع أصدقائه من أجل النهوض بالبلد ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر سن التشريعات الضرورية والتسهيلات المطلوبة التي تيسر مشاركة الشركات العالمية في عملية البناء والإعمار والاستفادة من الشراكات الاستثمارية من أجل الارتقاء بالأوضاع الخدمية والمعيشية".