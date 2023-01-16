شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر الاستثمار بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن المكتب الرئاسي الكورية، إن الإمارات العربية المتحدة أقرت الاستثمار بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.

وجاء قرار الاستثمار الإماراتي هذا بمناسبة عقد لقاء القمة بين الرئيس يون سيوك-يول الذي يزور حاليا الإمارات في زيارة دولة ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد للرئيس يون إنه أقر الاستثمار في كوريا الجنوبية التي توفي بوعدها في أي ظروف كانت.

وأجريت المحادثات في القصر الرئاسي " قصر الوطن " في واستمرت المحادثات لحوالي ساعة واشتملت على محادثات موسعة ومراسم التوقيع على اتفاقيات والمحادثات المنفردة.