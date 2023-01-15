شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الإمارات وكوريا الجنوبية يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، شملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها الجانبان مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها بين وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ووزارة البيئة في كوريا، إضافة إلى تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، بجانب مذكرة بشأن التعاون في مجال التنقل والنقل في المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية.

كما شملت ترتيبات تنفيذية بموجب الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الإمارات وكوريا الجنوبية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك كوريا للتنمية بشأن "شراكة الاستثمار السيادي"، إضافة إلى مذكرة أخرى بشأن التعاون المالي بين شركة طاقة وبنك التصدير والاستيراد الكوري.

وتبادل الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت إعلانا مشتركا بين حكومتي الإمارات وكوريا الجنوبية؛ بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال "شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة"، ومذكرة بشأن التعاون الإستراتيجي لصناعة الدفاع، واتفاقية للتعاون في مجال تخزين النفط الخام "تخزين إستراتيجي وتجاري" بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط الوطنية الكورية، ومذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعات عمل إستراتيجية مشتركة لبرنامج تسريع الحياد الكربوني.

كما شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة "إس كيه" بشأن الشراكة الطوعية في أسواق الكربون في آسيا، ومذكرة بين "مجلس توازن" الإماراتي وصناعات الطيران الكورية المحدودة بشأن برنامج التطوير المشترك للجيل القادم من طائرات الشحن متعددة المهام.