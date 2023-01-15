شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد: التعاون العربى الصينى لا يهدف للضرر بمصالح أى طرف آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن العلاقة العربية الصينية هي قديمة للغاية، موضحاً ان مشروع طريق الحرير يمثل امتدادا للعلاقات التجارية بين الجانبين منذ سنوات.

واعتبر أن العلاقات الصينية العربية تتسم باستقرارها، في ظل التقدير العربي للمواقف الصينية، وهو ما يعكس التعاون المستمر بين الجانبين، والحرص على استمراره.

وشدد الأمين العام على أن التعاون العربي الصيني، في ذاته لا يهدف بأي حال من الأحوال الأضرار بمصالح أى طرف آخر.

وأوضح الأمين العام أن التواصل المستمر والحفاظ على وتيرة التعاون بين الدول العربية والصين، في ذاته من شأنه المساهمة في تحقيق السلام العالمي.