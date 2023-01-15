شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات كويتية أردنية تتناول أطر التعاون المشترك وتعميق التنسيق بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات القوية التي تربط دولة الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية وأطر توسعة التعاون المشترك وتعميق التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.

وقالت الخارجية الكويتية -في بيان لها اليوم /الأحد/- إن ذلك يأتي بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية الأردن للكويت- إن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا والتحديات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل الأزمات في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار فيها مؤكدين في ذات السياق على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162 بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين ويحقق المصالح المشتركة بينهما والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مرحبين بالخطوات الإيجابية والإجراءات التي يقوم بها الجانب العراقي في هذا الشأن.



وأكد الجانبان على صلابة التعاون الثنائي والحرص المشترك على المضي بها الى آفاق أوسع وأكثر شمولية تنفيذا لتوجيهات القيادتين الشقيقتين وبحث مجالات التعاون المتعددة لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والسياحية ومجالات التعليم والأمن الغذائي والدفاعي بما يعزز المصلحة المشتركة للبلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.



كما تم أثناء اللقاء بحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك حيالها، حيث تقدمت التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية المحادثات وإدانة الاعتداءات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية وتأكيدهما في هذا السياق على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لحلها على أسس حل الدولتين وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تناولت المحادثات أيضا الأوضاع في سوريا واليمن ولبنان وليبيا ودعم العراق ومحاربة الإرهاب.