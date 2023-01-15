شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تضبط 84 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البرية للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، ضبط 84 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البرية خلسة.

وقال المتحدث - في بيان - إنه "في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين ومجاز الباب من ضبط عدد 84 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة".

وأكد أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.