شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولى عهد الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.