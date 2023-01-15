شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على منطقة "براج شيخ عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال الجيش الصومالي في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، إنه تمكن أيضا من إلقاء القبض على القيادي في صفوف مليشيات الخوارج والمدعو عبدي علي جديد ،أثناء قيامه بتوصيل معدات عسكرية للمليشيات في وقت تعقب الجيش للمليشيات في المنطقة.

وأسفرت العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية في تحرير العديد من المناطق بمحافظات البلاد من فلول مليشيات الخوارج.