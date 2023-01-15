شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تنفى تقليص مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الحج والعمرة بالسعودية صحة ما تردد حول تقليص عدد أيام تأشيرة العمرة لأقل من 90 يوماً. وفق "سبق".

وأكدت الوزارة إن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة ضمن الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن .