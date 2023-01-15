شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والأمم المتحدة تبحثان دعم الاستقرار والتنمية فى المنطقة وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، اليوم /السبت/، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية مارثا بوبى، سبل دعم الاستقرار فى المنطقة وتعزيز آفاق التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللقاء شهد كذلك مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ودعم التنمية والازدهار في الدول الإفريقية.

من ناحية أخرى، بدأ رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول" زيارة دولة إلى الإمارات، اليوم /السبت/، تستغرق عدة أيام وتبدأ مراسمها غداً الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه كان في استقبال الرئيس "يون" لدى وصوله اليوم مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، وعبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية.



وكانت طائرات حربية إماراتية قد رافقت الطائرة التي تقل الرئيس الكوري الجنوبي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات تحية وترحيباً بضيف البلاد.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، من المخطط أن يعقد الرئيس "يون" - خلال زيارته لدولة الإمارات والتي تأتي ضمن جولة ثنائية تركز على تعزيز الصادرات الكورية الجنوبية خاصة في الطاقة والأسلحة - غدا الأحد، محادثات القمة الثنائية والمحادثات الموسعة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.



كما من المتوقع أن يزور الرئيس الكوري الجنوبي محطة براكة للطاقة النووية التي صدرتها بلاده لتصبح رمزا للتعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية.



وتسعى "سول" إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع "أبوظبي" بشكل كبير في المجالات الأربعة الرئيسية، وهي الطاقة النووية والطاقة والاستثمار والدفاع، بحسب المستشار الرئاسي الكوري للأمن الوطني "كيم سيونج-هان"، الذي أشار إلى أن اختيار الإمارات كأول محطة للرحلة الخارجية هذا العام، يعكس نية الرئيس "يون" القوية لتركيز الجهود الدبلوماسية على التنشيط الاقتصادي وتوسيع الصادرات، مضيفا أن الزيارة الأولى للإمارات تعكس رغبة البلدين في ترقية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين إلى مستوى أعلى.



وبلغت كوريا الجنوبية والإمارات، المراحل النهائية من إبرام حوالي 30 مذكرة تفاهم تشمل الحكومات والقطاع الخاص، مع الطاقة والأسلحة والاستثمار من بين المجالات الرئيسية للتعاون.



ونقلت (يونهاب)، عن مسئول رئاسي كبير في كوريا الجنوبية، إنه تم التخطيط لإعلان عن صفقة لتصدير أسلحة كورية جنوبية إلى الإمارات، مضيفا "إن المناخ مهيأ للغاية للتعاون الأمني أو العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بصناعة الأسلحة".



ويرافق الرئيس الكوري الجنوبي وفد أعمال يتألف من مسؤولين من حوالي 100 شركة كورية جنوبية، لدعم توسعها في الإمارات ومناقشة إمكانيات التعاون مع صناديق الثروة السيادية الإماراتية.



يشار إلى أن هذه الزيارة تعد أول زيارة خارجية للرئيس "يون" منذ مطلع العام الجديد، وأول زيارة دولة يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980.