شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستعيد 145 عائلة محتجزة فى مخيم الهول شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد العراق 145 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، في دفعة هي الأولى خلال العام الجديد 2023.

ونقلت السلطات العراقية السبت، 145 عائلة مؤلفة من 583 عراقيا، ممن كانوا محتجزين منذ سنوات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الشرقي، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن 583 شخصاً يحملون الجنسية العراقية معظمهم من أفراد عائلات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) المحتجزين في مخيم الهول في ريف الحسكة الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي، غادروا المخيم باتجاه الأراضي العراقية، اليوم السبت، بواسطة 25 حافلة كبيرة ترافقها 7 عربات نوع هامر أمريكية دخلت الحدود العراقية إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية عراقية وهي الدفعة الأولى منذ بداية العام الحالي.