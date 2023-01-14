شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: "خليجى 25" رسالة للاتحاد الدولى لرفع الحظر عن الملاعب العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /السبت/، أن بطولة "خليجى 25" في البصرة رسالة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وقال "السوداني" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن "بطولة كأس الخليج هي رسالة لكل المؤسسات الرياضية العالمية بأن العراق بلد آمن، ولديه القدرة والإمكانيات التي تمكنه من استقطاب البطولات والمباريات".



وأضاف أن "أبسط رسالة يمكن أن يقدمها الاتحاد الدولي للجمهور العراقي هي رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية".



وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن بطولة "خليجي 25" تحولت إلى عرسٍ عربي ولقاءٍ أخوي.



وتستضيف مدينة البصرة، جنوبي العراق، النسخة 25 من كأس الخليج العربي في الفترة ما بين 6 و19 يناير الجاري، بعد 40 عاما من استضافة نسخة عام 1979، وتقام البطولة كل سنتين بمشاركة المنتخبات الثمانية المنضوية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.