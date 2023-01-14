شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: بطولة (خليجي 25) تحولت إلى عرسٍ عربي ولقاءٍ أخوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن بطولة كأس الخليجي العربي لكرة القدم (خليجي 25) تحولت إلى عرسٍ عربي ولقاءٍ أخوي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع وفود اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في (خليجي 25) بمدينة البصرة، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج الشقيقة، ونخبة من الإعلاميين الخليجيين، بحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء العراقي رحّب بالحضور، معرباً عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة.

وأكد "السوداني" الأهمية الرمزية لهذه البطولة، وحرص مجلس الوزراء خلال خمسين يوماً من عمر الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها.

ووصف رئيس الوزراء العراقي البطولة بأنها تحولت إلى عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية، مشيرا إلى أن التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم.

وفي سياق متصل، أكد وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، اليوم، وجود خطط لإقامة بطولات رياضية جديدة على مستويات إقليمية ودولية.

وقال "المبرقع" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "بعد النجاح القياسي لبطولة "خليجي 25 " من جميع الجوانب التنظيمية والفنية، تفكر وزارة الشباب العراقية بجدية لإقامة بطولات جديدة بالتنسيق مع اتحاداتنا والأطراف الأخرى على مستويات إقليمية ودولية ".

وأضاف أن الأيام المقبلة للبطولة الخليجية ستحدد طبيعة مستوى النجاح النهائي المتحقق لأهداف بطولة خليجي 25، وتطوير وإنعاش الرياضة في العراق، والانتقال إلى مصاف الفرق الرياضية المعروفة دولياً.

ومن ناحية أخرى، أشار المبرقع إلى أن وزارة الشباب العراقية ستبقى الراعي الأكبر لكل الفرق الرياضية في العراق، وتقديم الدعم الكامل والمتوازن لها، لتأهيل جميع برامجها التنظيمية والفنية، وكذلك تشجيع إقامة البطولات المحلية لمختلف الأصناف الرياضية.