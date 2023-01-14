شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يستعيد منطقة "عيل هُور" وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت القوات المسلحة الصومالية اليوم السبت، منطقة "عيل هور" التابعة لإقليم "غلغدود" بولاية "غلمدغ"، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط في الجيش - لم تسمهم - القول: إن القوات المسلحة الصومالية تحركت من مدينة "هوبيو" الساحلية، وانتزعت المنطقة من أيدي المليشيات الإرهابية.

في سياق متصل، داهمت قوات جهاز الأمن الصومالية، والمخابرات الوطنية أحد المنازل بمديرية حي "طركينلي" بالعاصمة مقديشو، حيث عثرت على أسلحة ومواد مفتجرة.

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية تلاحق فلول المتمردين في المناطق الريفية بولاية "غلمدغ"، بعد أسابيع من تحرير كافة مناطق ولاية "هيرشبيلي" الإقليمية.