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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضح الدكتور دميتري ديمينتييف، أخصائي طب وجراحة العيون، كيفية استخدام اختبارات مختلفة للتحقق من حالة العيون في المنزل.

طبيب روسي يوضح.. كيف يمكن اختبار البصر في البيت؟

ويشير الأخصائي في برنامج تلفزيوني، إلى أن هناك عدة اختبارات بسيطة، يمكن بمساعدتها التحقق من حدة البصر.

1- جدول سيفتسيف

يتكون جدول سيفتسيف "Sivtsev" (طبيب عيون سوفيتي) من سبع حروف مختلفة الحجم ولكنها متساوية من حيث الارتفاع والعرض منشور في الانترنت ويمكن طباعته على ورقة بيضاء مقاس А4. وعند فحص النظر يجب تعليقها على ارتفاع مستوى العينين على الحائط، وعلى الشخص الابتعاد عن الحائط مسافة 1.5-2 متر عند فحص البصر. ويجب فحص كل عين على انفراد.



وهناك أيضا جدول سيرغي غولوفين (عالم سوفيتي) وجدول Snellen الهولندي، يمكن استخدامهما في فحص البصر في البيت.

2 - اختبار ثنائي اللون

يستخدم هذا الاختبار عند الاشتباه بقصر النظر وطول النظر. وهو عبارة عن ملصق مقسوم إلى نصفين متساويين أحدهما أحمر والثاني أخضر. ولفحص النظر يبتعد الشخص عن الملصق مسافة متر واحد. فإذا رأى الدوائر أو الحروف الموجودة على النصف الأحمر من المرجح أنه يعاني من قصر النظر. أما إذا رآها أوضح على القسم الأخضر فمن المرجح أنه يعاني من طول النظر.

3 - اختبار الساد (عتامة عدسة العين)

يمكن تحديد ذلك باستخدام ورقة سميكة غير شفافة وعمل ثقبين فيها بإبرة بينهما 4-5 ملم فقط. بعد ذلك تقرب منطقة الثقبين بالورقة من العين، وعلى الشخص النظر من خلالها إلى سطح مضاء بتساوٍ.

فإذا رأى السطح بوضوح يندمج الثقبان، أي أن كل شيء طبيعي. ولكن إذا رأى نقاطا (كما في الصورة) فعليه مراجعة طبيب العيون.

يعتبر النظام الغذائي غير الصحي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، وفقا للباحثين، وهذا الطريق إلى حياة أطول محفوف بالمخاطر ولا يقدم أي ضمانات.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي الصحي هو أحد أقوى الأسلحة التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة الحماية الخاصة بك من الأمراض المختلفة. وهذا يجعل الأنظمة الغذائية المليئة بالفاكهة الملونة والخضروات مكونا مهما لطول العمر، مع أربعة أنظمة غذائية فعالة بشكل خاص.

وصنف الباحثون من جامعة هارفارد أربعة أنظمة غذائية عميمة الفائدة بناء على مدى فعاليتها في تقليل مخاطر الموت المبكر.

وبينما تختلف الحميات الغذائية اختلافا طفيفا، فإنها جميعا تؤكد أن تناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات هو المفتاح.

وتم تطوير مؤشر الأكل الصحي من قبل حكومة الولايات المتحدة باعتباره المعيار الغذائي الرسمي للدولة، ويمكن أن يقلل من خطر الوفاة بنسبة 19% لأي سبب.

ويشيد هذا النظام الغذائي بالأطعمة النباتية بينما يتجاهل تناول اللحوم الحمراء والمعالجة والسكر المضاف والدهون غير الصحية والكحول.

ويعتمد بروتوكول الغذاء على درجة من صفر إلى 100، مع التركيز على عدد الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية التي يحصل عليها الشخص لكل 1000 سعرة حرارية يأكلها.

ويتطلب هذا النظام الغذائي خمس حصص من الخضار يوميا، وأربع حصص من الفاكهة، وخمس إلى ست حصص من الحبوب الكاملة، وحصة واحدة على الأقل من البروتين من المكسرات أو التوفو، وجرعة منتظمة من الأسماك.

كما أن حمية البحر الأبيض المتوسط نموذجية لأنماط الحياة الصحية التقليدية للأشخاص الذين يعيشون حول البحر الأبيض المتوسط، هذا النظام الغذائي مليء بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يلتزمون بهذا النوع من النظام الغذائي شهدوا انخفاضا في خطر الوفاة بنسبة 18%.