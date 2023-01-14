شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فستان ياسمينا زيتون.. إطلالة جريئة تبهر ملكات جمال الكون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فستان ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان، أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد ظهورها في مسابقة ملكة جمال الكون.

وتستعد ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان إلى الحفل النهائي لاختيار ملكة جمال الكون التي تجري في أمريكا في 14 يناير/ كانون الثاني، بمشاركة في حفل ما قبل انتخاب الملكة، وتألقت بأكثر من إطلالة مثيرة.

أطلت ياسمينا بفستان فضي من توقيع المصمم "شربل زويه"، كما أطلت بلباس البحر. أما الإطلالة التي أصبحت حديث محبيها في لبنان، فكانت ضمن فقرة الزي التقليدي، حيث ارتدت شعار شجرة الأرز اللبنانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان حملات لدعم باسمينا تحت شعار "صوتوا للبنان وصوتوا لياسمينا"، شارك فيها عدد من المشاهير، ومنهم وليد توفيق، جويل ماردينيان، كارن وازن، وسام بريدي، سينتيا بكري.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، وهي أول ملكة جمال لبنان يتم تتويجها بعد انقطاع دام 3 سنوات على آخر ملكة وهي مايا رعيدي عام 2018.