شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع المدير الإقليمى للبنك الدولى مساعدات قطاعى التعليم والكهرباء بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولى جان كريستوف كاريه، مشاريع البنك الدولى فى لبنان، ومن بينها مساعدات لقطاع التعليم تبلغ نحو 25 مليون دولار تخصص للأساتذة في التعليم الرسمي وتتعلق بالإنتاجية وبحضور المعلمين إلى المدارس.

وتناول اللقاء مساعدة تبلغ نحو مليون دولار ستخصص لقطاع الكهرباء من أجل إجراء التدقيق المالي في شركة كهرباء لبنان لإعادة دراسة التعرفة والوضع المالي، وإنشاء الهيئة الناظمة، إضافة إلى البحث في إعطاء البنك الدولي قرضا ثانيا لشبكة "أمان".



كذلك تم البحث في الحصول على منحة من الصندوق الائتماني تبلغ نحو ستة ملايين دولار مساعدة لوزارة المالية من أجل النظام المعلوماتي والإصلاحات الضريبية والقانون الجديد للمحاسبة العمومية والتدقيق في أصول 14 مصرفا لبنانيا يمثلون 85% من القطاع المصرفى؛ خصوصا وأن بدء عملية التدقيق من قبل الشركات الدولية هو أحد الشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.