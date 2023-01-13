شكرا لقرائتكم خبر عن السوداني والرئيس الألماني يبحثان آليات التعاون المتبادل بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس وزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "بحث صباح اليوم الجمعة، مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، آليات التعاون المتبادل بين البلدين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا التي وصلها أمس الخميس".

واضاف البيان، أن "اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واشار إلى أن "اللقاء البحث في آليات التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره وتوسعته في مختلف مجالات الاقتصاد والطاقة، بما يسهم في تعزيز مصالح البلدين وازدهار شعبيهما".