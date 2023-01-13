شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: نتبع منهج علاقات خارجية متوازنة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن ألمانيا دعمت العراق عسكريا في مواجهة داعش، متابعا: جادون في إجراء إصلاحات اقتصادية بـالعراق.

وأضاف رئيس وزراء العراق، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية: نعمل لخلق فرص الاستثمار بقطاع الغاز.

وتابع رئيس وزراء العراق، أن هناك مجالات تعاون كبيرة مع ألمانيا، مستطردا: نتبع منهج علاقات خارجية متوازنة بالمنطقة.

وقال رئيس وزراء العراق: سنذلل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الاتفاق مع سيمنز يهدف لتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: نرغب في دخول شركات ألمانية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي، ونريد الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة.